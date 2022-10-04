Selma dizisi oyuncuları kimler?

Ekranların yeni dizisi Selma çok yakında izleyicileriyle buluşacak. Dizinin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. İşte detaylar..

SELMA DİZİSİ

SELMA DİZİSİ OYUNCULARI

Başrol oyuncuları Binnur Kaya, Leyla Tanlar olan diziyi Selin Tunç yazıyor. Çalışmaları devam eden dizinin oyuncuları henüz açıklanmadı. Dizinin çok yakında başlayacağı tahmin ediliyor.