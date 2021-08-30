Selin Sarı kimdir?
Selin Sarı kimdir, nereli ve kimdir?
Selin Sarı kimdir, nereli ve kimdir?
17 Aralık 2016 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakamlık Sınavını kazanarak 20 Temmuz 2017’de 105. Dönem Rize Kaymakam Adayı olarak görevine başladı. İl stajını Rize Valiliğinde, kaymakam refikliği stajını Ankara/Gölbaşı ve Yalova/Çınarcık Kaymakamlıklarında tamamladı. Samsun Yakakent ilçesinde kaymakam vekili olarak görev yaptı.
Kaymakam Adayları Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca yurt dışı stajı kapsamında İngiltere Leicester Üniversitesinde 8 ay süreyle yabancı dil eğitimi aldı. Kaymakamlık kursunu başarı ile tamamlayarak 28/10/2019 tarihi itibariyle Denizli/Çal ilçemizde görevine başladı.
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