Selin Sarı kimdir, nereli ve kimdir?

1989 yılında Rize’de doğdu. İlköğrenimini Çayeli 9 Mart İlköğretim Okulunda, Lise öğrenimini Rize Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

17 Aralık 2016 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakamlık Sınavını kazanarak 20 Temmuz 2017’de 105. Dönem Rize Kaymakam Adayı olarak görevine başladı. İl stajını Rize Valiliğinde, kaymakam refikliği stajını Ankara/Gölbaşı ve Yalova/Çınarcık Kaymakamlıklarında tamamladı. Samsun Yakakent ilçesinde kaymakam vekili olarak görev yaptı.

Kaymakam Adayları Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca yurt dışı stajı kapsamında İngiltere Leicester Üniversitesinde 8 ay süreyle yabancı dil eğitimi aldı. Kaymakamlık kursunu başarı ile tamamlayarak 28/10/2019 tarihi itibariyle Denizli/Çal ilçemizde görevine başladı.