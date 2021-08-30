Selin Sarı kimdir?

Selin Sarı kimdir, nereli ve kimdir?

Kim Kimdir? 30.08.2021, 16:07
Selin Sarı kimdir?

Selin Sarı kimdir, nereli ve kimdir?

1989 yılında Rize’de doğdu. İlköğrenimini Çayeli 9 Mart İlköğretim Okulunda, Lise öğrenimini Rize Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

17 Aralık 2016 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakamlık Sınavını kazanarak 20 Temmuz 2017’de 105. Dönem Rize Kaymakam Adayı olarak görevine başladı. İl stajını Rize Valiliğinde, kaymakam refikliği stajını Ankara/Gölbaşı ve Yalova/Çınarcık Kaymakamlıklarında tamamladı. Samsun Yakakent ilçesinde kaymakam vekili olarak görev yaptı.

Kaymakam Adayları Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca yurt dışı stajı kapsamında İngiltere Leicester Üniversitesinde 8 ay süreyle yabancı dil eğitimi aldı. Kaymakamlık kursunu başarı ile tamamlayarak 28/10/2019 tarihi itibariyle Denizli/Çal ilçemizde görevine başladı.

#Selin Sarı
Yorumlar (0)
21°
açık
Namaz Vakti 31 Ağustos 2021
İmsak 04:03
Güneş 05:29
Öğle 12:12
İkindi 15:50
Akşam 18:44
Yatsı 20:05
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0