Selçuk Tepeli kimdir, nerelidir, kaç yaşında, hangi kanaldan geldi?

İşte Selçuk Tepeli hakkında merak edilen sorular ;

Selçuk Tepeli Kimdir?

FOX Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli 1974 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı.

Üniversite eğtimini ise Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı.

Gazeteci Tepeli, IEP Rennes'de Avrupa Birliği Avrupa'da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine mastırını yaptı.

Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliğini yapan Selçuk Tepeli, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini yürüttü.

Habertürk TV’de Ceyda Karan’la birlikte Eksen adlı programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın görevi bırakmasından snora Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinde getirilmişti.

Selçuk Tepeli, gazetecilik kökenli olmasına karşın televizyonculuğa Habertürk'te başladı sonrasında ise FOX TV'de Fatih Portakal'dan boşalan görevle devam etti.

Tepeli nerelidir?

Selçuk Tepeli, İstanbul'da Silivri ilçesine bağlı Beyciler Köyü'nde dünyaya geldi.

Şimdi ise Fox Tv Ana haber bülteninde devam eden Selçuk Tepeli yapıcı eleştirileriyle dikkat çekmektedir .