Selami Işık Biyografisi...
Selami Işık kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Selami Işık kimdir, nereli ve kaç yaşında?
Selami Işık Biyografisi
Selami IşıkDoğum YeriKayseri/ TürkiyeDoğum Tarihi1.1.19761976 yılında Kayseri Develi'de doğdu.
İlk ve Orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı. Kayseri Lisesi'nden 1994 yılında mezun olarak Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazandı.
1999 Yılında Mülkiye (Ankara S.B.F.)'den mezun oldu. Aynı yıl açılan Kaymakamlık sınavını kazanıp Trabzon Kaymakam adayı olarak mesleğe başladı.
Bu süreçte; Kaymakam Refikliğini: Trabzon - Of'da; Kaymakam Vekaletliğini: Kütahya - Aslanapa, Yozgat - Yenifakılı ilçelerinde tamamladı.
İngiltere Leicester Üniversitesi'nde 6 aylık lisans ve kamu yönetimi eğitimi aldı.
Kaymakamlık Görevini Yaptığı Yerler:
Konya - Derebucak Kaymakamlığı
Erzurum - Şenkaya Kaymakamlığı
Bingöl - Yayladere Kaymakamlığı
Adıyaman - Vali Yardımcılığı
Uşak - Ulubey Kaymakamlığı
Kırşehir - Vali Yardımcılığı
Yalova - Termal Kaymakamlığı
Manisa - Sarıgöl Kaymakamlığı
Görevlerinde bulunduktan sonra 2011 yılında TODAİE sınavını kazanarak bakanlık izniyle kamu yönetiminde gündüzlü yüksek lisansa başladı.
2012 yılı Ağustos ayında İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Yalova - Termal Kaymakamlığına atandı.
İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 28.06.2015 tarih ve 2015/398 Sayılı Müşterek Kararname ile Manisa - Sarıgöl İlçesine atandı.
2015/Aralık ayında Kuyucak İlçe Kaymakamlığına atanan Kaymakam Selami IŞIK, 23/12/2015 tarihinde İlçedeki görevine başladı.
İyi derece de İngilizce bilen Kaymakam Selami IŞIK evlidir.
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