Sedat Sezik kimdir, nereli ve kaç yaşında?

1990 yılında Hatay’ın İskenderun ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İskenderun ilçesinde tamamladıktan sonra 2013 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2015-2017 yılları arasında Türk Akreditasyon Kurumunda Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı. 2017 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı Sınavını kazanarak Hatay Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Hatay İlinde Valilik Stajını, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığında Teftiş Stajını tamamladı, akabinde Tarsus (Mersin), Kalecik (Ankara) ilçelerinde Kaymakam Refikliği görevinde bulundu. Adıyaman ili Samsat ilçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. İngiltere’nin Liverpool Üniversitesinde 8 ay süreyle Yabancı Dil Eğitimi aldıktan sonra Kaymakamlık Kursunu tamamlayarak 2019-2020 yılları arası Ladik (Samsun) Kaymakamlığı görevinde bulundu.

Vali Yardımcımız Sn.Sedat Sezik 17.09.2020 tarihinde İlimizdeki görevine başlamıştır.

Görevleri:

1-LİMAN MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİ

2-AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI:

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

3- SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI:

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

KOSGEB İl Müdürlüğü

Organize Sanayi Bölgeleri

4-ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI:

Tapu İl Müdürlüğü

Kadastro İl Müdürlüğü

5-TİCARET BAKANLIĞI:

Ticaret İl Müdürlüğü

Gümrük Müdürlüğü

Serbest Bölge Müdürlüğü

Ticaret Denetmenleri Rize Servisi

6-ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI:

Liman Başkanlığı

PTT

İl Telekom

7-MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI:

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

8-TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Tarım ve Orman 12. Bölge Müdürlüğü

Orman İşletme Müdürlüğü

9- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI:

İl Defterdarlığı

10-RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

11- RİPORT

12- MİKROKREDİ