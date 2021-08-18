Sedat Peker'in bahsetmiş olduğu Cevheri Güven kimdir?
Sedat Peker'in bahsettiği cevheri güven kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Kim Kimdir? 18.08.2021, 13:01
Kaynak:Turkuaz gazetes
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