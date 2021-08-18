Sedat Peker'in bahsetmiş olduğu Cevheri Güven kimdir?

Sedat Peker'in tweetinde bahsetmiş olduğu Cevheri Güven kimdir? Cevheri Güven nereli? Cevheri Güven kaç yaşında? Cevheri Güven kimdir? Cevheri Güven kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği nedir, neden son günlerde yeniden gündeme geldi? Cevheri Güven adını Türkiye birçok şaibeyi ortaya çıkaran ve sonrasında birçok karanlık noktanın da odağı haline gelen Nokta Dergisi ile gündeme gelmişti. Cevheri Güven, Sedat Peker'in kim veya kimler tarafından kendisine verildiği bilinmeyen dosyalar ve söylentiler üzerinden yayınladığı videolara yorum ve analizler yaparak son günlerde gündeme geliyor. Peker'in yayınladığı her videodan sonra spor yorumcusu gibi yorumlar yaparak provokatif iddialarda bulunmaktadır. Peki, kimdir bu Cevheri Güven? Cevheri Güven, 25 Kasım 1977 yılında dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatının ardından takvimler 1999 yılını gösterdiğinde Ankara’da gazetecilik kariyeri başlamıştır. Cem Uzan’ın kurduğu Star Gazetesi Ankara bürosunun ilk stajyeri olmuştur. Başkentte çeşitli gazetelerde siyasi haberler yaptıktan sonra, 2009 senesinde yeniden Star Gazetesi’ne bu sefer haber müdürü olarak geri dönmüştür. Burada ise Gezi Parkı Operasyonlarının ardından değişen yapı, 17-25 Aralık operasyonlarının da gelmesinden sonra Cevheri Güven işten çıkartılmıştır. Mayıs 2015 yılında Nokta Dergisi yeniden kurulmuştur. Burada Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmiştir. Kapak fotoğraflarıyla dikkat çeken Nokta Dergisi, yine çarpıcı bir kapak görselinin ardından önce toplatılmıştır. Ardından da yayınlarına son verilmiştir. 1 Kasım seçimlerinin ardından yapılan kapak görseli nedeniyle de Cevheri Güven ve yardımcısı Murat Çapan tutuklanarak Silivri Cezaevine gönderilmiştir. Burada 2 ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen darbe girişiminin ardından Cevheri Güven yurt dışına kaçmıştır. Bu ise kendi anlatmasına göre tamamen şöyle gerçekleşmiştir: “O zamanlar Twitter’da başkentçi isminde bir hesap var. Bu hesap kimi yazıyorsa o hapse giriyor. Bir gün tutuklanacak 42 gazeteci diye bir liste yazmış. Bu listenin içerisinde ben de varım. O dönem içeri girilecek gibi de değil. “ Ardından yurt dışına kaçmak için bir insan kaçakçısı bulmuştur. Arabasını satarak kaçakçılara verdiği parayla eşi, kendisi ve 2 çocuğu ile ülkeden kaçmıştır. Daha sonra mülteci kampına girmiştir. Şimdilerde ise Almanya’da yaşamaktadır. Kendisi hakkında halkı silahlandırmaktan suçundan 22.5 yıl hapis cezası vardır. Cehvehir Güven'in kim olduğuna dair önemli bir yazı zamanında Sabah Gazetesi'ne yer almıştı. İşte haberin tam metni: FETÖ'nün desteklediği Nokta Dergisi'nin son sayısı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla 'Terör örgütü propagandası yapmak ve Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamalarıyla toplatıldı. Kapağına alışık oldukları fotomontaj tekniğiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkada şehit cenazesi geçerken selfie yaptığı bir görüntüye yer veren Nokta'nın sahibi Cevheri Güven, yazdığı kitap ve haberleriyle tam bir kara propaganda ve psikolojik harp makinesi... Güven, belaltı istihbaratı üzerine de bir kitap yazdı. Nokta Dergisi bugün mahkeme kararıyla toplatılan son sayısında seviyesiz ve saldırgan tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün sürekli yapageldiği fotomontaj tekniğiyle hazırladığı kapağına Nokta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkada şehit cenazesi geçerken selfie yaptığı bir görüntüyü bastı. Hem şehitlere hem de Cumhurbaşkanı'na hakaret içeren bu seviyesizlik üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak söz konusu derginin toplatılması ve Twitter hesabının erişime engellemesi talebinde bulundu. Talebi değerlendiren İstanbul Cumhuriyet Savcısı Gökhan Yolasığmaz, emniyetin talebine olumlu cevap vererek kararı onayladı. Açıkça terör propagandası yapan Nokta Dergisi'nin sahibi Cevheri Güven'in vukuatları bununla sınırlı değil. FETÖ'nün kripto gazetecilerden olan Nokta'nın sahibi Cevheri Güven'in geçmişi bu türden gerçeği deforme eden haberlerle dolu. KADROSU FETÖ'CÜ VE GEZİCİLERDEN! Derginin sahibi olduktan sonra AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı karşıtlığını kapağına ve sayfalarına taşıyan Nokta, kadrosunu da Gülen örgütüne yakın isimlerden oluşturdu. Bugün, Taraf ve Zaman gazetelerinden muhabirleri kadrosuna kattı. Zaten Cevheri Güven bu durumu da açıkça 31 Mayıs 2015'te Zaman Gazetesi'ne verdiği röportajda söylüyordu: "Kadromuz, Gezi Parkı ve 17 Aralık gibi süreçlerden sonra işten atılan gazetecilerden oluşuyor." FETÖ'nün desteğini açıkça itiraf eden ve bunu da saklamayan Güven, aynı röportajda "Ana akım medya Erdoğan üzerinden besleniyor. Bunun dışına çıkmak lazım. Türkiye'nin pek çok sosyal, toplumsal ve ekonomik problemi var. Sosyal konulu kapaklarımız olacak." demiş ancak kendisi dergiyi satın alan abilerinin talimatıyla bu söylemini terk etmişti. Derginin toplatılan son sayısı da bu Erdoğan karşıtlığının bir tezahürü zaten. KARA PROPAGANDA HEP İŞİ OLDU Nokta Dergisi'nin sahibi Cevheri Güven'in kara propaganda ve yalan haber uydurma alışkanlığı yeni değil. FETÖ'nün tetikçisi gibi çalışan ve her fırsatta cemaatin işine yarayacak haberlere imza attı. Ergenekon davası sürecinde yaptığı yalan haberler nedeniyle hakkında en çok dava açılan isimlerden biri oldu. CEMAATİN EVLERİNDE OKUTULAN BELALTI İSTİHBARATI'NIN YAZARI Cemaatin en büyük yayınevlerinden olan Timaş Yayınları'ndan "Bal Tuzağı/Belaltı İstihbaratı" kitabının da yazarı olan Nokta'nın sahibi Güven kitabında bir anlamda FETÖ'nün çok iyi bildiği ve uygulamaya soktuğu belaltı şantajı itiraf ediyor. Çıktığı dönemde Zaman yazarı Bülent Korucu'nun kitaba övgüler düzmesi de boşuna değil hiç şüphesiz. Bu kitabın o dönemler cemaatin evlerinde de okutulduğu ve zorunlu kılındığı biliniyor. Kitap, yurt içi ve yurt dışında yankı bulmuş, üst düzey devlet adamlarının, bürokratların, askerlerin, müstesarların ve başkanların özel hayatlarında yaşadıkları yasak ilişkilerle şantaja uğrama, itibarlarını ve işlerini kaybetmeleri konu alınıyor. "BAL TUZAĞI" KİTABININ ADI CEMAAT İÇİNDE BİR ŞİFRE OLDU İnsanların mahrem arzularının kullanılarak nasıl kontrol mekanizmaları yaratıldığının anlatıldığı kitap, akla örgüt lideri Fetullah Gülen'in bir sohbetini getiriyor. Fetullah Gülen, cemaat üyelerine yaptığı 'Kara propaganda ve nefis muhasebesi' başlıklı sohbetinde Amerika'da bulunduğu sırada birisinin kendisine telefon açtığını ve bir siyasetçinin gece bir aşüfte ile buluşmaya gittiğini anlatmıştı. Bu türden istihbarat ağının kendi kontrolünde olduğunu itiraf eden Gülen'in tetiçkisi bir yazarın da bu türden bilgi ve belgeleri elinde tutmasına herhalde şaşırmamak gerekiyor. Cevher Güven'in Bal Tuzağı isimli kitabının adı, siyasetçilere yönelik belaltı gizli kamera çekimlerinin de kod adı olarak kullanılmaya başlandı. # kim bu cevheri güven, cevheri güven kaç yaşında, cevheri güven hangi gazetede yazıyor, cevheri güven hangi okul mezunu, , cevheri güven kiminle evli, cevheri güven nasıl kaçtı, cevheri güven nerede doğdu, cevheri güven ne dedi, cevheri güven neden kaçtı, cevheri güven nerede yaşıyor, cevheri güven neden tutuklandı, Cevheri Güven, Cevheri Güven kim?, Cevheri Güven kimdir?, Cevheri Güven nereli?, Cevheri Güven kaç yaşında?

Kaynak:Turkuaz gazetes