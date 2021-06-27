Sedat Peker'in adını açıkladığı Korkmaz Karaca Kimdir? Korkmaz Karaca ne iş yapıyor ve nereli?

Organize suç örgütü üyesi Sedat Peker, dün attığı twitlerle Korkmaz Karaca'yı hedef aldı. Peki Peker'in attığı twitlerin muhatabı Korkmaz Karaca ne iş yapıyor? Korkmaz Karaca kaç yaşında ve evli mi? İşte Korkmaz Karaca hakkında bilmedikleriniz...

Kim Kimdir? 27.06.2021, 11:29
Sedat Peker'in adını açıkladığı Korkmaz Karaca Kimdir? Korkmaz Karaca ne iş yapıyor ve nereli?

Organize suç örgütü üyesi Sedat Peker, dün attığı twitlerle Korkmaz Karaca'yı hedef aldı. Peki Peker'in attığı twitlerin muhatabı Korkmaz Karaca ne iş yapıyor? Korkmaz Karaca kaç yaşında ve evli mi? İşte Korkmaz Karaca hakkında bilmedikleriniz...

Korkmaz Karaca kimdir?

1978 yılında İstanbul'da doğdu. Baba tarafından Ardahanlı; anne tarafından ise Rumeli Mübadili bir aileye mensuptur. İlköğrenimini Maltepe'de Feyzullah Efendi İlkokulu'nda, orta ve lise öğrenimini ise Marmara Koleji'nde tamamladı. Üniversite eğitimine Uludağ Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi alanında başlayan Karaca yüksek tahsilini yurt dışında iş idaresi eğitimi ile tamamladı. Lise yıllarından itibaren aktif olarak iş hayatına atılan Korkmaz Karaca birçok özel sektör kuruluşunda üst düzey yönetici olarak görev yaptı. Gübre, hurda ve doğalgaz sektöründe uluslararası bir firma olarak faaliyet gösteren “Indagro Group”’un Türkiye Temsilciliğini yaptı.

Korkmaz Karaca nerelerde çalıştı?
Çalık Holding, DAP Holding, Doğan Holding, Acarlar İnşaat, Sütaş A.Ş., Tahincioğlu Gayrimenkul, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere birçok özel sektör ve kamu şirketine danışmanlık hizmeti verdi. Sözcü Gazetesi ve İnternethaber Medya grubunda yazıları yayınlandı.

Korkmaz Karaca Deniz Baykal’la ne zaman çalıştı?
2007-2009 yılları arasında FoxTV’de İş ve Siyaset dünyasını konuk aldığı TV programları yaptı. 2010-2017 yılları arasında Deniz Baykal’ın Danışmanlığı görevinde bulundu.

Türkiye Başkanlık sistemi ile birlikte hayata geçen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan Ekonomi Politikaları Kurulu'na 8 Ekim 2018 tarihli kararla Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olarak atandı.

Korkmaz Karaca evli midir?
Bugüne kadar birçok televizyon programına konuk ve yorumcu olarak katılan Korkmaz Karaca iyi derecede İngilizce bilmektedir. Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi olan Korkmaz Karaca; Merve Karaca ile evli olup, İpek Karaca isimli bir kız evlada sahiptir.

Kaynak: YeniAkit

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