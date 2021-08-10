Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisinde canlandırdığı karakterle sevilen ünlü oyuncu Savaş Özdemir kimdir ve aslen nerelidir?

Ünlü dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Savaş Özdemir sosyal medyada en çok araştırılan isimlerden biri oldu. İlk kez Süper Baba'yla kamera karşısına geçen ama Kurtlar Vadisi dizisindeki rolüyle popüler olan Savaş Özdemir aslen nereli? Savaş Özdemir kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı ve dizileri

SAVAŞ ÖZDEMİR KİMDİR?

Savaş Özdemir 1970 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İzmir Eşrefpaşa Lisesi’nden 1991 yılında mezun oldu ve aynı yıl Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu bölümünü kazandı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Bölümünden mezun olduktan sonra, 1997 yılında Devlet Tiyatrosuna girdi ve bu süre zarfında birçok oyunda oyuncu, yönetmen ve yazar olarak görev aldı.

Birçok dizide yer aldı.Savaş Özdemir aynı zamanda 2007-2008 yılları arasında Show TV 'de Başlayan Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide rol almıştır.

2011 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna atanan Savaş Özdemir’in oynadığı oyunlardan bazıları; Kadıncıklar, Ali Ayşeyi Seviyo, Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü, Soytarılar, Fırtına, Köprüden Görünüş, Cadı Kazanı, Oyunun Oyunu, Beşinci Frank, Pazartesi Perşembe , Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz …



Adana Devlet Tiyatrosunda 2007-2008 sezonunda Necati Cumalı’nın ”Derya Gülü” ve 2011-2012 sezonundaysa Emanuel Marie’nin “Beyaz” adlı oyunlarını yönetti.

2015 yılından beri Atv'de başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tipi rolünü canlandırmaktadır. Aynı zamanda dizinin oyuncularıyla çekilen Aman Reis Duymasın filminde de rol almıştır.

SAVAŞ ÖZDEMİR DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Aman Reis Duymasın - (2019)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Tipi) (2015-)

Bir Kadın Tanıdım (2011)

Adanalı (2008)

Jack Hunter and the Quest for Akhenatens Tomb (2008)

Kurtlar Vadisi Pusu - 1-41 (2007-2008)

Gurbet Yolcuları (2007)

Kuzey Rüzgârı (2007)

Sinekli Bakkal (2007)

Gülpare (2006)

Mavikuş (2006)

Eylül (2005)

Kapıları Açmak (2005)

Tombala (2005)

Avrupa Yakası (2004)

Haziran Gecesi (2004)

Mavi Düşler (1998)

Yasemince (1997)

Suçlu Kim (1996)

Süper Baba (1993)