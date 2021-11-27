Şarkılar Bizi Söyler konuklarından Volkan Konak kimdir kaç yaşında nereli? Volkan Konak kimdir? kaç yaşında nereli? instagram hesabı nedir?
Ekranların ilgiyle izlenen programında bu hafta neler olacak? Konuk oyuncuları kimler hangi şarkılar söylenecek? Hangi şarkıcılar sürpriz konuk olacak? Şarkılar Bizi Söyler'in konukları merak ediliyor? Program akışında bu akşam neler olacak? Bu akşam kaç konuk sanatçı misafir olarak geliyor? Hangi şarkıcılar hangi şarkıları söyleyecek?
Ekranların ilgiyle izlenen programında bu hafta neler olacak? Konuk oyuncuları kimler hangi şarkılar söylenecek? Hangi şarkıcılar sürpriz konuk olacak? Şarkılar Bizi Söyler'in konukları merak ediliyor? Program akışında bu akşam neler olacak? Bu akşam kaç konuk sanatçı misafir olarak geliyor? Hangi şarkıcılar hangi şarkıları söyleyecek?
VOLKAN KONAK KİMDİR?
Volkan Konak Kimdir ? Volkan Konak, (d. 27 Şubat 1967 Maçka, Trabzon) Türk halk müziği sanatçısı. Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde doğdu.
Karadeniz Müziğini Evrensel Müzik formlarıyla buluşturarak özgün bir yapıda yeniden şekillendiren Konak, Efulim'i 1993 yılında yaptı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|14
|32
|2. Hekimoğlu Trabzon
|14
|32
|3. Sivas Belediyespor
|14
|30
|4. Çorum FK
|14
|27
|5. Bodrumspor
|14
|26
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|14
|25
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|14
|24
|8. Ankaraspor
|14
|22
|9. Afjet Afyonspor
|14
|22
|10. Somaspor
|14
|22
|11. Serik Belediyespor
|15
|20
|12. Etimesgut Belediyespor
|14
|19
|13. Diyarbekirspor
|15
|18
|14. İnegölspor
|14
|18
|15. Turgutluspor
|14
|14
|16. Sarıyer
|14
|12
|17. Ergene Velimeşespor
|14
|11
|18. Adıyaman FK
|14
|7
|19. Niğde Anadolu FK
|14
|5
|20. Kahramanmaraşspor
|14
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|13
|33
|2. Hatayspor
|13
|26
|3. Konyaspor
|13
|26
|4. Alanyaspor
|13
|24
|5. Fenerbahçe
|13
|23
|6. Karagümrük
|13
|22
|7. Başakşehir
|14
|22
|8. Galatasaray
|13
|21
|9. Beşiktaş
|13
|20
|10. Adana Demirspor
|14
|20
|11. Altay
|14
|17
|12. Kayserispor
|13
|16
|13. Antalyaspor
|13
|15
|14. Gaziantep FK
|13
|15
|15. Sivasspor
|13
|13
|16. Giresunspor
|13
|13
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|13
|12
|18. Göztepe
|13
|10
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|12
|27
|2. Ankaragücü
|13
|27
|3. Eyüpspor
|13
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. Tuzlaspor
|12
|20
|7. Kocaelispor
|12
|20
|8. İstanbulspor
|12
|19
|9. Adanaspor
|13
|18
|10. Gençlerbirliği
|13
|17
|11. Samsunspor
|12
|16
|12. Bursaspor
|13
|14
|13. Denizlispor
|12
|14
|14. Menemenspor
|12
|14
|15. Manisa FK
|14
|14
|16. Boluspor
|12
|13
|17. Ankara Keçiörengücü
|12
|10
|18. Altınordu
|13
|10
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|12
|29
|2. Man City
|12
|26
|3. Liverpool
|12
|25
|4. West Ham
|12
|23
|5. Arsenal
|12
|20
|6. Wolverhampton
|12
|19
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|12
|17
|9. Brighton
|12
|17
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Everton
|12
|15
|12. Leicester City
|12
|15
|13. Southampton
|12
|14
|14. Brentford
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|12
|11
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|12
|8
|20. Newcastle
|12
|6