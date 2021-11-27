Şarkılar Bizi Söyler konuklarından Volkan Konak kimdir kaç yaşında nereli? Volkan Konak kimdir? kaç yaşında nereli? instagram hesabı nedir?

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VOLKAN KONAK KİMDİR?

Volkan Konak Kimdir ? Volkan Konak, (d. 27 Şubat 1967 Maçka, Trabzon) Türk halk müziği sanatçısı. Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde doğdu.

Karadeniz Müziğini Evrensel Müzik formlarıyla buluşturarak özgün bir yapıda yeniden şekillendiren Konak, Efulim'i 1993 yılında yaptı.