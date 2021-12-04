Şarkılar Bizi Söyler konuklarından Fettah Can kimdir kaç yaşında nereli? Fettah Can kimdir? kaç yaşında nereli? instagram hesabı nedir?

Ekranların ilgiyle izlenen programında bu hafta neler olacak? Konuk oyuncuları kimler hangi şarkılar söylenecek? Hangi şarkıcılar sürpriz konuk olacak? Şarkılar Bizi Söyler'in konukları merak ediliyor? Program akışında bu akşam neler olacak? Bu akşam kaç konuk sanatçı misafir olarak geliyor? Hangi şarkıcılar hangi şarkıları söyleyecek?

FETTAH CAN KİMDİR?

Fettah Can 12 Ekim 1975 tarihinde Bursa Karacabey'de dünyaya geldi.

Arnavut kökenlidir. Çocukluğu İnegöl'de geçti.

Müziğe bıçak imalatçısı babasının yönlendirmesiyle başladı.