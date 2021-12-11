Şarkılar Bizi Söyler Harem Ümmiye kimdir? kaç yaşında, nereli?

Ekranların sevilerek eğlenerek seyredilen programının konukları kimler herkes merak ediyor. Bu geceki konuklar kimler olacak hangi ünlüler programa renk verecek? İzleyiciler konukları çok merak eder oldu. Peki akşamın önemli konukları kimler?

HAREM ÜMMİYE KİMDİR?

New York Avrasya Film Festivali'nde 'Sinemada En İyi Avrasyalı Kadın Sanatçı' ödülünü alan 'Yün Bebek' filminin yazarı, yönetmeni ve Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu. Ümmiye Koçak, 1957 yılında Adana'da Çelemli Köyü'nde 10 çocuklu bir ailenin altıncı çocuğu olarak doğmuştur.