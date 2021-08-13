Şarkıcı Güllü kimdir? Nereli ve nasıl zayıfladı?
90'lı yılların sevilen arabesk şarkıcılarından birisi olan Güllü kaç yaşındadır, nereli ve kimdir
90'lı yılların sevilen arabesk şarkıcılarından birisi olan Güllü kaç yaşındadır, nereli ve kimdir
Güllü kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sorusu merak konusu oldu. Uzun süredir ortalarda görünmeyen şarkıcı Güllü, bu akşamki İbo Show konuklarından biri oldu. İşte Şarkıcı Güllü hakkında merak edilenler...
ŞARKICI GÜLLÜ KİMDİR?
Müzik piyasasında Güllü adıyla tanınan ünlü şarkıcının asıl ismi Gül Tut'dur. Güllü, 15 Ekim 1973 tarihinde Kasımpaşa'da dünyaya gelen Çingene asıllı Türk fantezi müziği ses sanatçısıdır.
'Kasımpaşalı Güllü' lakabını kullanarak ve söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazanmış, yaptığı albümlerle ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelmiştir. Gürol Gülter 1996 yılında hayatını birleştiren şarkıcı, 2000'li yıllara kadar senesine kadar sahnelere ara verdi. İki çocuğu olan sanatçı 2000’de boşanıp sahnelere yeniden döndü.
EN BİLİNEN ŞARKILARI
Kasımpaşalıyım,
Gülüm Var,
Oyuncak gibi,
Değmezmiş Sana,
Balıkesir Bandırma,
Benim Vicdanım Rahat
GÜLLÜ NASIL ZAYIFLADI, KAÇ KİLO VERDİ?
Uzun yıllar kilolarıyla mücadele eden ve 2017 yılında tüp mide ameliyatı olan sanatçı Güllü, 70 kilo verdi.
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