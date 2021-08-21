Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal kimdir, nereli ve kaç yaşında?



Sarıkamış Kaymakamı Recep kimle evli, kaç yaşında ve çocuğu var mı?

Recep KOŞAL, 1984 yılında Kırıkkale’de doğdu. Kırıkkale Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olup, 2003 yılında lisans eğitimi için Ankara Üniversitesi Siyasal bilgiler Fakültesi’ne başlamıştır. 4 yıllık Lisans eğitimini 2007 yılında başarıyla tamamlayarak mezun olmuştur. Memuriyet hayatına Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nde Uzman yardımcısı olarak başlamış akabinde 2010 yılında İçişleri Bakanlığı’nın açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mülki İdare Amirliği mesleğine geçiş yapmıştır.



Kilis Valiliğinde il stajını, Konya Kadınhanı, Antalya Gündoğmuş ve Eskişehir İnönü ilçelerinde vekaleten kaymakamlık yapmış olup Ankara Polatlı ilçesinde kaymakam refikliği ve Kırşehirde mülkiye müfettişliği stajlarını tamamlamıştır. Yabancı dil eğitimi ve mesleki bilgi artırımı amacı ile New Jersey Eyaleti Rutgers Üniversitesinde bir yıl süreyle eğitim görmüş, bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu’nda ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği stajlarını tamamlamıştır. Kastamonu Çatalzeytin, Tokat Sulusaray, Samsun Kavak ilçelerindeki görevini tamamlayan kaymakamımız Recep KOŞAL İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 29/04/2019 tarihli oluruyla geçici görevlendirme ile ilçemizdeki görevine başlamıştır. İngilizce Öğretmeni Ayşe KOŞAL Hanımefendi ile evli olan Kaymakamımızın iki çocuğu bulunmaktadır.