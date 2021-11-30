Sana Söz dizisi Ömer'in babası kimdir? Emin Olcay kimdir kaç yaşındadır?

Ekranların yeni dizisi olacak olan Sana Söz her bölümünde ayrı bir konunun işlenmesiyle dikkatleri üzerine toplamıştır.Star’da yayınlanacak olan yeni dizi ‘Sana Söz’ün nefes kesen ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan’ın yer aldığı dizide; herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif’le O¨mer’in hikayesi seyirci ile buluşacak. Başrollerini Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan’ın paylaştığı Star’ın yeni dizisi Sana Söz’ün ilk tanıtımı dün akşam izleyici ile buluştu. Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstlenirken senaryosunu ise Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın’ın kaleme alıyor.

Sana Söz Dizisi Oyuncuları ve Karakterleri

Kadrosunda Erkan Petekkaya ve Songül Öden gibi ünlü oyuncuların olduğu Sana Söz dizisinin çalışmaları devam ediyor. Çekimleri devam eden dizinin yapımcılığını 03 Medya üstlenirken dizinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez yer alıyor. Dizinin başrollerinde Erkan Petekkaya ve Songül Öden yer alacak.

İstanbul’da bir platoda çekilecek olan dizinin her bölümünde ayrı bir konu işlenecek. Çember ve Kanıt gibi dizilere benzeyen konusu ile dikkat çeken dizide Erkan Petekkaya başarılı bir emniyet amirini oynayacak. Yakında Star TV ekranlarında yer alacak dizinin oyuncu kadrosu ve karakterleri yazının devamında.

EMİN OLCAY KİMDİR?

Sinema oyuncusu

Emin Olcay Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusudur.

Doğum tarihi:

1 Ocak 1946 (75 yıl yaşında)

Eşi:

Hayat Olcay