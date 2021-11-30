Sana Söz dizisi Duru kimdir kaç yaşındadır? Aslıhan Kapanşahin kimdir kaç yaşındadır instangram adresi nedir?

Yepyeni dizi ekranlara geliyor. Sana Söz dizisi bomba gibi ekranlara geldi dizi ilk bölümle reyting rekorları kırdı peki dizinin oyuncuları kimlerdir dizinin konusu nedir merak ediliyor dizi kaç sezon sürecek hangi kanalda saat kaçta yayınlanıyor?

Kim Kimdir? 30.11.2021, 20:42 23.11.2021, 11:09
Sana Söz dizisi Duru kimdir kaç yaşındadır? Aslıhan Kapanşahin kimdir kaç yaşındadır instangram adresi nedir?

Yepyeni dizi ekranlara geliyor. Sana Söz dizisi bomba gibi ekranlara geldi dizi ilk bölümle reyting rekorları kırdı peki dizinin oyuncuları kimlerdir dizinin konusu nedir merak ediliyor dizi kaç sezon sürecek hangi kanalda saat kaçta yayınlanıyor?

SANA SÖZ OYUNCULARI KARAKTERLERİ

Kadrosunda Erkan Petekkaya ve Songül Öden gibi ünlü oyuncuların olduğu Sana Söz dizisinin çalışmaları devam ediyor. Çekimleri devam eden dizinin yapımcılığını 03 Medya üstlenirken dizinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez yer alıyor. Dizinin başrollerinde Erkan Petekkaya ve Songül Öden yer alacak.

İstanbul’da bir platoda çekilecek olan dizinin her bölümünde ayrı bir konu işlenecek. Çember ve Kanıt gibi dizilere benzeyen konusu ile dikkat çeken dizide Erkan Petekkaya başarılı bir emniyet amirini oynayacak. Yakında Star TV ekranlarında yer alacak dizinin oyuncu kadrosu ve karakterleri yazının devamında.

Aslıhan Kapanşahin Boyu, Kaç Yaşında?

Boyu 1.55 cm, kilosu 47, göz rengi kahverengi, burcu ise Akrep’tir. 2021 yılı itibariyle yaşı 20’dir. Unit Talent Oyunculuk Ajans’ına bağlı olarak oyunculuk çalışmalarını sürdürdürmektedir.

Oynadığı diziler:

Beni Unutma (2009)
Arka Sokaklar (2011)
Ölümsüz Kahramanlar (2011)
Not Defteri (2014)
Paramparça (Şeyda) (2015)
Sessiz Fırtına (2015)
Yeter (2016)
7 Yüz (2017) (Elif)
Büyük Günahlar (Blu TV) (2017)
Uygun Adım Aşk (2018)
Ufak Tefek Cinayetler (Nilay) (2018)
Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Mine Mollaoğlu) (2019)

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