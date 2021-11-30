Sana Söz dizisi Bora kimdir? Ali Önsöz kimdir?

Herkesin büyük heyecanla beklediği dizi ne zaman başlıyor Sana Söz dizisi bu akşam mı başlayacak saat kaçta başlayacak hangi kanalda başlayacak dizi oyuncuları kimlerdir? Dizi oyuncularının hayatları kaç yaşındadırlar dizinin başrol oyuncuları kimlerdir?Erkan Petekkaya kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda'nın bu haftaki bölümüne Erkan Petekkaya 'Sadi' karakterini canlandırarak dahil olacak. Sana Söz oyuncusu Nazlı Kimdir?

Kim Kimdir? 30.11.2021, 20:44 23.11.2021, 17:12
Sana Söz dizisi Bora kimdir? Ali Önsöz kimdir?

Herkesin büyük heyecanla beklediği dizi ne zaman başlıyor Sana Söz dizisi bu akşam mı başlayacak saat kaçta başlayacak hangi kanalda başlayacak dizi oyuncuları kimlerdir? Dizi oyuncularının hayatları kaç yaşındadırlar dizinin başrol oyuncuları kimlerdir?Erkan Petekkaya kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda'nın bu haftaki bölümüne Erkan Petekkaya 'Sadi' karakterini canlandırarak dahil olacak. 

ERKAN PETEKKAYA KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Erkan Petekkaya (d. 11 Aralık 1970, Elazığ), Türk oyuncu.

Diyarbakırlı olmasına rağmen Elazığ doğumlu olan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası’nda geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Petekkaya, 1993’ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam eder. 1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçer.

Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp projelerinde yer alan Petekkaya, Kanal D'de ekrana gelen Serseri adlı televizyon dizisinde canlandırdığı “Bülent” karakteriyle komedi alanında da rol alır. 2005 yılında Köpek dizisi ile ekranlarda görünmeye devam eder ve bu dizide canlandırdığı Yılmaz karakteriyle Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterilir. 2005-2007 yayın döneminde atv'de ekrana gelen Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer’i canlandırmıştır.

2007 Ekim ayında başlayan Sessiz Fırtına adlı televizyon dizisinde Yiğit Sancaktar'ı canlandırmaktadır. Dizinin yayınına Mart 2008'de 19. bölümünün ardından son verilmiştir. Petekkaya yine 2008 de başka bir dizide (Star TV) yer alarak Son Bahar adlı televiyon dizisinde Holding'de yönetici olan “Galip”'i canlandırmıştır. 2010 yılında da Hanımeli Sokağı adlı dizide oynamıştır. 2010-2012 yılları arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Ali Kaptan adlı karakteri canlandırmıştır. Bu dizide acımasız bir kişiliği olan fakat daha sonraları yaptıklarından pişmanlık duymuş bir babayı oynamıştır.

Ali Önsöz Kimdir?

Ali Önsöz ilk defa 2018 yılında şarkıcı Şanışer'in Kaç Kere Öldün adlı şarkısının video klibinde oynamıştır. Sosyal medya fenomeni olan Ali Önsöz daha önce hiç bir dizi de yer almadı.

Sana Söz Bora Kimdir?

Sana Söz dizisinde Bora 20'li yaşlarda madde bağımlısı bir gençtir. Bora garson Ayşe’nin ölüm olayının bir numaralı zanlısıdır. Ancak suçu ispatlanamadığı için Bora suçsuz olarak görülür.

Hivda Zizan Alp

Doğum:

1993 İstanbul

Eğitim:

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü ve Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü

Sefirin Kızı Elvan. Fi dizisi Ada. Yeşil Deniz Arife.Tiyatro ve dizi film oyuncusu. 1993 yılında İstanbul’da doğmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü ve Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu.

Hivda Zizan Alp, tiyatro oyunculuğu yanı sıra dizi filmlerde de oynamaktadır. Dizi oyunculuğuna 2014 yılında Yeşil Deniz dizisinde başlamıştı. 2017’de Fi dizisinde Ada karakterini canlandırdı. 2019’den itibaren Sefirin Kızı dizisinde yer aldı. 

 ROL ALDIĞI DİZİLER HANGİLERİ?

 Sefirin Kızı (Elvan Efeoğlu, TV Dizisi 2019-2021)

Fi (Ada, 2017)

Yeşil Deniz (Arife, 2014)

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