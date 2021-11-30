Sana Söz dizisi Aysel kimdir? Ayça İnci kimdir kaç yaşındadır instangram adresi nedir?

Sana Söz dizisi bomba gibi ekranlara geldi dizi ilk bölümle reyting rekorları kırdı peki dizinin oyuncuları kimlerdir dizinin konusu nedir merak ediliyor dizi kaç sezon sürecek hangi kanalda saat kaçta yayınlanıyor?

SANA SÖZ OYUNCULARI KARAKTERLERİ

Kadrosunda Erkan Petekkaya ve Songül Öden gibi ünlü oyuncuların olduğu Sana Söz dizisinin çalışmaları devam ediyor. Çekimleri devam eden dizinin yapımcılığını 03 Medya üstlenirken dizinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez yer alıyor. Dizinin başrollerinde Erkan Petekkaya ve Songül Öden yer alacak.

İstanbul’da bir platoda çekilecek olan dizinin her bölümünde ayrı bir konu işlenecek. Çember ve Kanıt gibi dizilere benzeyen konusu ile dikkat çeken dizide Erkan Petekkaya başarılı bir emniyet amirini oynayacak. Yakında Star TV ekranlarında yer alacak dizinin oyuncu kadrosu ve karakterleri yazının devamında.

AYÇA İNCİ KİMDİR?

Ayçin İnci, 3 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Ablası Ayça İnci de oyuncu olup emektar sinema oyuncusu Bilal İnci'nin torunudur. Üsküdar Lisesinden 1997 yılında mezun oldu. 1999-2001 yılları arasında Marmara Çağdaş Bilimler Vakfında İngilizce kurslarına devam etti.