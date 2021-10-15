Sana Söz Dizisi Aslı Kim? Cansın Çekili Aslında Kim?
Cansın Çekili Sana Söz dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu! Dillere destan güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncuyu yakından tanıyalım. Oyuncu Sana Söz dizisinin Aslı karakterini canlandıracak. Cansın Çekili aslında kimdir? Detaylar aşağıda.
Oyuncu Çekili, 1989 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Hilal Saral Akademi Kamera Önü Oyunculuk eğitimi alan genç oyuncu, Diyalog Anlatım İletişim'de de Oyunculuk Eğitimi gördü. İlk oyunculuk deneyimini 2018 yılında Star Tv ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş adlı dizide Aysel karakteri ile elde etti.
Erkenci Kuş'da; Demet Özdemir, Can Yaman, Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Birand Tunca ve Berat Yenilmez gibi isimlerle rol aldı. Ayrıca dizi 45. Altın Kelebek Ödüllerinde En İyi Romantik Komedi Dizisi ödülüne layık görüldü. 2019 yılında yayınlanan Çocuk dizisinde de Zeynep karakteri ile izleyici karşısına çıktı.
Cansın Çekili boyu 1.75 cm, kilosu 55, burcu ise Terazi'dir.
DİZİLERİ
2018 – Erkenci Kuş (Aysel)
2019 – Mucize Doktor
2021- Sana Söz
kaynak:haberler.com
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