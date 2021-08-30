Samet Serin kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Kaymakamımız Sayın Samet SERİN, 1991 yılında Karabük'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Karabük'te tamamladı. 2013 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Bir süre Maliye Bakanlığında Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak görev yaptı. 2015 yılında Karabük Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine atandı. Sırasıyla Karabük ilinde valilik stajını, Balıkesir-Ayvalık ile Niğde-Bor İlçelerinde Kaymakam refikliği stajını, Ankara'da Mülkiye Teftiş Stajını tamamladı. İngiltere’ de 8 ay süreyle dil eğitimi aldı. Mersin-Çamlıyayla ile Karabük Eflani ve Eskipazar İlçelerinde Kaymakam Vekili olarak, Kastamonu-Devrekani, Denizli-Kale Kaymakamı ve Burdur-Altınyayla Kaymakamı olarak görev yaptı.

14.09.2020 tarihinde Sason Kaymakamı olarak göreve başlayan Kaymakamımız Sayın Samet SERİN, Şefika SERİN ile evli olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.