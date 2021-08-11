Şafak Sezer kimdir? kaç yaşında ?

Maskeli Beşler, Kolpaçino ve Hababam sınıfı gibi birçok güzel filmlerde oynayan Şafak Sezer kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır ?

Kim Kimdir? 11.08.2021, 13:02
Şafak Sezer kimdir? kaç yaşında ?

Maskeli Beşler, Kolpaçino ve Hababam sınıfı gibi birçok güzel filmlerde oynayan Şafak Sezer kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır ?

Ünlü oyuncu Şafak Sezer sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri. İBO SHOW'a katılacağı öğrenildiğinden beri takipçileri Şafak Sezer'i araştırmaya başladı. Şafak Sezer kimdir ve kaç yaşında? Şafak Sezer nasıl ünlü oldu? Şafak Sezer'in kaç çocuğu var?

ŞAFAK SEZER KİMDİR, GERÇEK ADI NE?

Tam adıyla Erol Şafak Sezer, 10 Ekim 1970'te Sincan, Ankara'da doğdu. 40 yaşındaki Şafak Sezer, Türk oyuncu, senarist ve yönetmendir.


1989 yılında Ankara Halk Tiyatrosunda Haldun Taner'in "Eşeğin Gölgesinde" adlı oyunla Ankara'da Oktay Kara ve Taylan Velioğlu ile ilk olarak sahneye çıktı. Ankara Halk Tiyatrosunda "Devri Yalan", "Başımızda Pakbulut, Sen Bu Seçimi Unut", "Saddam'ı Kim Öptü", "Şirinler", "Edi Büdü" ve "Uzaylı Arif" adlı oyunlarla, Ankara Ekin Tiyatrosunda ise "Biz Bu İhtilali Niye Yaptık", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" adlı oyunlarla seyirci karşısına çıktı. Dario Fo'nun "Yüzsüz" adlı oyunundan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nin çektiği "Bir Düğün Masalı" adlı filmde rol alan sanatçının yer aldığı televizyon dizileri: "Televizyon Çocuğu" (Okan Bayülgen`in programı), "Sıdıka", "Baskül Ailesi", "Dostlar Pasajı", "Şafak Vakti" ve "Reyting Hamdi"... "Üçlü Oyun" filminden sonra sanatçı "Vizontele" için kamera karşısına geçti. Daha sonra da Turkfilmi adlı yapım şirketinin ilk filmi olan Rus Gelin'de Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kaan Boztepe'le birlikte rol aldı.


ŞAFAK SEZER NASIL ÜNLÜ OLDU?

Şafak Sezer’in bugünkü ününe kavuşmasında, şovmen Boran Kaya’nın sunduğu “İner misin Çıkar mısın?” adlı yarışma programının rolü vardır. O dönemin en beğenilen yarışma programlarından biri olan “İner misin Çıkar mısın?”da Şafak Sezer birinci olmuştur.


ŞAFAK SEZER NEDEN HAPİS CEZASI ALDI?

Şafak Sezer 2012 yılında Alemin Kralı dizisinin setinde "gürültü yaptığı" gerekçesiyle bir kamera asistanına fiziksel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu ve Aralık 2013'te 13 ay hapis cezası aldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

ŞAFAK SEZER'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Şafak Sezer'in Sudem Sezer ve Irmak Sezer adında iki kız çocuğu var.


ŞAFAK SEZER FİLMLERİ

Dizi ve Film
Yıl    Film    Rol    Notlar
1993    Bir Düğün Masalı    Avukat Adnan    
1996    Televizyon Çocuğu        Konuk oyuncu
1997    Baskül Ailesi    Maşallah    
1997    Dostlar Pasajı    Yıldırım    
1997    Komşu Komşu        Konuk oyuncu
1997    Sıdıka    Kenar    
1997    Şafak Vakti        Konuk oyuncu
2000    Vizontele    Veli    Film
2000    Oyunbozan    Polis    Film
2000    Reyting Hamdi    Şafak    
2001    Bu Film Bitmez        
2002    Zalim        Konuk oyuncu
2002    Rus Gelin    Ökkeş    Film
2002    Ekmek Teknesi    Bahtiyar    
2003    Hababam Sınıfı Merhaba    Ercüment    Film
2004    G.O.R.A.    Kuna    Film
2004    Hababam Sınıfı Askerde    Ercüment    Film
2004    Simbiyotik        
2004    Altın Kafes    Fuzili    
2005    Hababam Sınıfı Üç Buçuk    Ercüment    Film
2005    Maskeli Beşler İntikam Peşinde    Tezcan    Film
2005    Bendeniz Aysel    Aslan    
2006    Ah Polis Olsam    Rıfat    
2006    Maskeli Beşler: Irak    Tezcan    Film
2007    Düş Yakamdan    Süleyman    
2007    Kutsal Damacana    Fikret    Film

2007    Fesupanallah        
2008    Maskeli Beşler: Kıbrıs    Tezcan    Film
2008    Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz    Yaşar Yaşamaz    Televizyon Filmi
2008    Kadri'nin Götürdüğü Yere Git    Kadri    
2009    Aynadaki Düşman    Çelebi    
2009    Kolpaçino    Özgür    Film
2009    Kutsal Damacana 2: İtmen    Fikret    Film
2009    Hanımeli Sokağı    Ramazan    
2010    Türk Malı    Erman Kuzu    Dizi
2010    Memlekette Demokrasi Var    Jandarma    
2011    Kolpaçino: Bomba    Özgür    Film
2011    Alemin Kıralı    Aslan Kıral    Dizi
2013    G.D.O. KaraKedi    Gürkan    Film
2013    Altındağlı    Ekrem Altındağlı    
2014    Ah Polis Olsam Yeniden        
2014-2015    Şimdi Onlar Düşünsün    Aziz Keklik    
2015    O Ses Türkiye Yılbaşı Özel        
2016    Kolpaçino 3. Devre        Film
2016    Bir Baba Hindu        
2016    El Değmemiş Aşk        
2017    Ketenpere    Kalender    
2018    Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet    Hamit    
2018    Göktaşı    Muhtar    Film
2019    Yalan Dolan    Kablo    
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Yıl    Yapım    Reklam    Notlar
2000    Konfor    Mobilya    
2003    Arçelik    Beyaz Eşya    
2007    Chester Kayboldu    Cips    
2009    Chery Tiggo Maaşallah    Araba    
2009    Cheetos    Cips    
2009    Vodafone Fark Var!    İletişim    
2012    Finans Bank En Para Reklamı    Banka

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