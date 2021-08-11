Şafak Sezer kimdir? kaç yaşında ?
Maskeli Beşler, Kolpaçino ve Hababam sınıfı gibi birçok güzel filmlerde oynayan Şafak Sezer kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır ?
Maskeli Beşler, Kolpaçino ve Hababam sınıfı gibi birçok güzel filmlerde oynayan Şafak Sezer kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır ?
Ünlü oyuncu Şafak Sezer sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri. İBO SHOW'a katılacağı öğrenildiğinden beri takipçileri Şafak Sezer'i araştırmaya başladı. Şafak Sezer kimdir ve kaç yaşında? Şafak Sezer nasıl ünlü oldu? Şafak Sezer'in kaç çocuğu var?
ŞAFAK SEZER KİMDİR, GERÇEK ADI NE?
Tam adıyla Erol Şafak Sezer, 10 Ekim 1970'te Sincan, Ankara'da doğdu. 40 yaşındaki Şafak Sezer, Türk oyuncu, senarist ve yönetmendir.
1989 yılında Ankara Halk Tiyatrosunda Haldun Taner'in "Eşeğin Gölgesinde" adlı oyunla Ankara'da Oktay Kara ve Taylan Velioğlu ile ilk olarak sahneye çıktı. Ankara Halk Tiyatrosunda "Devri Yalan", "Başımızda Pakbulut, Sen Bu Seçimi Unut", "Saddam'ı Kim Öptü", "Şirinler", "Edi Büdü" ve "Uzaylı Arif" adlı oyunlarla, Ankara Ekin Tiyatrosunda ise "Biz Bu İhtilali Niye Yaptık", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" adlı oyunlarla seyirci karşısına çıktı. Dario Fo'nun "Yüzsüz" adlı oyunundan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nin çektiği "Bir Düğün Masalı" adlı filmde rol alan sanatçının yer aldığı televizyon dizileri: "Televizyon Çocuğu" (Okan Bayülgen`in programı), "Sıdıka", "Baskül Ailesi", "Dostlar Pasajı", "Şafak Vakti" ve "Reyting Hamdi"... "Üçlü Oyun" filminden sonra sanatçı "Vizontele" için kamera karşısına geçti. Daha sonra da Turkfilmi adlı yapım şirketinin ilk filmi olan Rus Gelin'de Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kaan Boztepe'le birlikte rol aldı.
ŞAFAK SEZER NASIL ÜNLÜ OLDU?
Şafak Sezer’in bugünkü ününe kavuşmasında, şovmen Boran Kaya’nın sunduğu “İner misin Çıkar mısın?” adlı yarışma programının rolü vardır. O dönemin en beğenilen yarışma programlarından biri olan “İner misin Çıkar mısın?”da Şafak Sezer birinci olmuştur.
ŞAFAK SEZER NEDEN HAPİS CEZASI ALDI?
Şafak Sezer 2012 yılında Alemin Kralı dizisinin setinde "gürültü yaptığı" gerekçesiyle bir kamera asistanına fiziksel saldırıda bulunmaktan suçlu bulundu ve Aralık 2013'te 13 ay hapis cezası aldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
ŞAFAK SEZER'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?
Şafak Sezer'in Sudem Sezer ve Irmak Sezer adında iki kız çocuğu var.
ŞAFAK SEZER FİLMLERİ
Dizi ve Film
Yıl Film Rol Notlar
1993 Bir Düğün Masalı Avukat Adnan
1996 Televizyon Çocuğu Konuk oyuncu
1997 Baskül Ailesi Maşallah
1997 Dostlar Pasajı Yıldırım
1997 Komşu Komşu Konuk oyuncu
1997 Sıdıka Kenar
1997 Şafak Vakti Konuk oyuncu
2000 Vizontele Veli Film
2000 Oyunbozan Polis Film
2000 Reyting Hamdi Şafak
2001 Bu Film Bitmez
2002 Zalim Konuk oyuncu
2002 Rus Gelin Ökkeş Film
2002 Ekmek Teknesi Bahtiyar
2003 Hababam Sınıfı Merhaba Ercüment Film
2004 G.O.R.A. Kuna Film
2004 Hababam Sınıfı Askerde Ercüment Film
2004 Simbiyotik
2004 Altın Kafes Fuzili
2005 Hababam Sınıfı Üç Buçuk Ercüment Film
2005 Maskeli Beşler İntikam Peşinde Tezcan Film
2005 Bendeniz Aysel Aslan
2006 Ah Polis Olsam Rıfat
2006 Maskeli Beşler: Irak Tezcan Film
2007 Düş Yakamdan Süleyman
2007 Kutsal Damacana Fikret Film
2008 Maskeli Beşler: Kıbrıs Tezcan Film
2008 Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz Yaşar Yaşamaz Televizyon Filmi
2008 Kadri'nin Götürdüğü Yere Git Kadri
2009 Aynadaki Düşman Çelebi
2009 Kolpaçino Özgür Film
2009 Kutsal Damacana 2: İtmen Fikret Film
2009 Hanımeli Sokağı Ramazan
2010 Türk Malı Erman Kuzu Dizi
2010 Memlekette Demokrasi Var Jandarma
2011 Kolpaçino: Bomba Özgür Film
2011 Alemin Kıralı Aslan Kıral Dizi
2013 G.D.O. KaraKedi Gürkan Film
2013 Altındağlı Ekrem Altındağlı
2014 Ah Polis Olsam Yeniden
2014-2015 Şimdi Onlar Düşünsün Aziz Keklik
2015 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
2016 Kolpaçino 3. Devre Film
2016 Bir Baba Hindu
2016 El Değmemiş Aşk
2017 Ketenpere Kalender
2018 Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet Hamit
2018 Göktaşı Muhtar Film
2019 Yalan Dolan Kablo
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Yıl Yapım Reklam Notlar
2000 Konfor Mobilya
2003 Arçelik Beyaz Eşya
2007 Chester Kayboldu Cips
2009 Chery Tiggo Maaşallah Araba
2009 Cheetos Cips
2009 Vodafone Fark Var! İletişim
2012 Finans Bank En Para Reklamı Banka
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