Sadakatsiz Ali kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Sadakatsiz dizisi heyecanlı bölümleriyle devam ediyor. Peki dizi oyuncularından Alp Akar kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Alp Akar

27 Şubat 2006 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Orta öğretim öğrencisi olan Akar, Canım Ailem dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Sırasıyla Geniş Aile, Umutsuz Ev Kadınları, Hayat Dediğin, Vicdan, Kertenkele, Çifte Saadet, Güldüy Güldüy Show ve Vatanım Sensin gibi yapımlarda rol almıştır.