Sabina Toziya Kimdir? Sabina Toziya aslen nerelidir? Sabina Toziya neden öldü?

1946 yılının Nisan ayında dünyaya gelen usta oyuncu Makedonya’nın Başkent’i Üsküp’de doğmuştur. Üsküp Devlet Tiyatro sanatçısıdır. Türkiye’de ilk olarak Muhteşem Yüzyıl dizisinde Afife Hatun karakterini canlandırmış ve büyük beğeni kazanmıştır. Daha önce 1980 yılından itibaren kendi ülkesi dahil bir çok dizi ve sinema filminde rol almıştır. Oyunculuğa giriş yapmasında abisinin büyük bir etkisi olmuştur. Abisinin zamanında Üsküp’te Türk tiyatrosunda bir aktör olduğunu bu nedenle genç yaştan itibaren tiyatro sahnesinin kendisinin ikinci evli haline geldiğini belirtmiştir. Eğitim döneminde bir çok tiyatro’da çalışmış ve Makedonya’daki diğer tiyatrolarda konuk sanatçı olarak görev almıştır.

Her zaman Türkiye’de oyunculuk yapmak isteğine sahip olan Sabina Toziya, sık sık Türkiye’ye farklı vesileler ile gelmiştir. Türk dizilerinin Makedon TV kanallarında ilgi görmesi onu etkilemiştir. Daha sonra, Binbir Gece isimli dizinin Makedonca senkronizasyonu için bir teklif almış, usta sanatçı merhum Tomris İncer‘in canlandırdığı karakteri Makedonca seslendirmiştir. Tomris İncer ile bizzat Makedonya’nın Ohri şehrinde tanışma fırsatına nail olmuştur.

Sabina Toziya Neden Öldü?

8 ay önce beynindeki tümör sebebi ile ameliyat olmuştur. 2021 yılında evinde düşüp bayılan Sabina Toziya ‘nın beyninde tümör tespit edilmiştir. Bu sebeple diziden de senaryo gereği ölerek ayrılması gerekmiştir. Beyninde bulunan tümör sebebi ile 10 saatlik bir ameliyat geçirmmiş, ameliyatını ise Makedonya’nın Sağlık Bakanı Venko Filipce gerçekleştirmiştir. Ancak usta sanatçı 75 yaşında hayata gözlerini yummuştur. Ekran severler tarafından özellikle Atv ekranlarında yayınlanan Eşkiya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hayriye Çakırbeyli karakteri ile tanınmıştır. Usta oyuncunun bir oğlu vardır.

kaynak:kim nereli