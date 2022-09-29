Sabahların Sultanı Zeki Amca Kimdir?

Sabahların Sultanı Seda Sayan programı sabahların en çok seyredilen programı olmaya devam ediyor. Programa yeni katılan konuklarda izleyiciler tarafından merak ediliyor.

SABAHLARIN SULTANI SEDA SAYAN

70 YAŞINDAKİ ZEKİ AMCA KİMDİR?

Zeki amca 70 yaşında aslen Ankara'lı. Filipine gittiği sırada Filipinli bir kadına aşık olan Zeki amca aşkına kavuşamıyor.

Seda Sayan'dan çare bulmasını isteyen çaresiz adam derdine derman bulabilecek mi? Şimdi herkes merakla Zeki amcanın sevdiğine kavuşacağı günü bekliyor.