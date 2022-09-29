Sabahların Sultanı Yasemin Kimdir?

Sabahların Sultanı Seda Sayan programı yeni sezonda da izlenme rekorları kırmayı başardı. Çeşitli nedenlerden dolayı evlenemeyen sevenlerin katıldığı programda sevenler Seda Sayan'dan yardım istiyor.

SABAHLARIN SULTANI SEDA SAYAN

YASEMİN KİMDİR?

Yasemin 25 yaşında, programa İsmail ile katıldı. Yasemin'in daha önce evlenmesinden dolayı İsmail'in ailesi bu evliliğe karşı çıkıyor. Her yolu denemelerine rağmen İsmail'in ailesinden olumlu cevap gelmiyor.

Çaresiz sevenlerin tek isteği bir an önce mutlu yuvalarını kurmak. Seda Sayan'dan yardım isteyen gençlerin evlenmelerini herkes dört gözle bekliyor.