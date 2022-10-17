Sabahların Sultanı Yaşar kimdir?

Sabahların Sultanı Seda Sayan hafta içi her sabah Star Tv ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Programın amacı sevipte çeşitli sebeplerden dolayı evlenemeyenlere çare bulmak. Peki yeni konukları ağırlayan programda Yaşar kimdir?

Sabahların Sultanı Seda Sayan Yaşar Kimdir?

Sevdiği kıza kavuşamayan Yaşar 32 yaşında. Seda Sayan'dan yardım isteyen genç çift evlenmek istiyor. Ailelerinin onay vermediği ilişki için bakalım çözüm bulunabilecek mi? Seda Sayan ve ekibi nasıl bir çözüm bulacak?