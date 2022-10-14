Sabahların Sultanı Turgay Kimdir?

Ekranların sabah programı Sabahların Sultanı'nda çeşitli sorunlarla evlenemeyenler için Seda Sayan ve ekibi çözüm bulmaya çalışıyor. Programa yeni konuklar katılıyor. Peki Bu haftaki yeni konuklardan Turgay kimdir?

Kim Kimdir? 14.10.2022, 10:55
Sabahların Sultanı Turgay Kimdir?

Ekranların sabah programı Sabahların Sultanı'nda çeşitli sorunlarla evlenemeyenler için Seda Sayan ve ekibi çözüm bulmaya çalışıyor. Programa yeni konuklar katılıyor. Peki Bu haftaki yeni konuklardan Turgay kimdir?

SABAHLARIN SULTANI TURGAY KİMDİR? 

Turgay sevdiği kızla evlenmek istiyor. Aileler bu evliliğe onay vermiyor. Seda Sayan ve ekibinden yardım isteyen çaresiz çift şimdi ne yapacak bakalım aileleri seslerini duyacak mı?

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