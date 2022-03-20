Sabahların Sultanı Seda Sayan Recep kimdir?

Sabahların Sultanı Seda Sayan programı hafta içi her gün Star Tv ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Peki sabahların Sultanı Seda Sayan programının bu haftaki konukları kimler ve hangi imkansız aşklar kavuşacak?

RECEP KİMDİR?

Sevdiği kız Nisa ile evlenmek isteyen Recep Seda Sayan programına başvuruda bulundu. Peki ailerinin evlilik için onay vermediği sevenler kavuşacak mı herkes merakla bekliyor.