Sabahların Sultanı Seda Sayan programı artık başlamayacak mı?
Hafta içi her gün sabahları STAR TV ekranlarında seyircileriyle buluşan Sabahların Sultanı Seda Sayan programının konusu çeşitli sebeplerle evlenemeyenlere çare bulup evlendirmek.
Hafta içi her gün sabahları STAR TV ekranlarında seyircileriyle buluşan Sabahların Sultanı Seda Sayan programının konusu çeşitli sebeplerle evlenemeyenlere çare bulup evlendirmek.
İklim Kimdir? Konusu Nedir?
Sabahların Sultanı Seda Sayan programına katılan İklim daha önce evlilik yaptığı için Onur'un ailesi İklimi istemiyor. Peki aileler orta yolu bulacak mı?
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Alanyaspor
|24
|39
|5. Başakşehir
|23
|37
|6. Fenerbahçe
|24
|37
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|23
|35
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Galatasaray
|24
|28
|14. Kasımpaşa
|24
|27
|15. Göztepe
|24
|27
|16. Giresunspor
|24
|26
|17. Antalyaspor
|24
|25
|18. Rizespor
|24
|22
|19. Altay
|24
|21
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|22
|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. Eyüpspor
|21
|37
|6. İstanbulspor
|21
|36
|7. Samsunspor
|21
|34
|8. Adanaspor
|22
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|22
|28
|10. Tuzlaspor
|21
|27
|11. Keçiörengücü
|22
|27
|12. Menemen Belediyespor
|22
|26
|13. Gençlerbirliği
|22
|26
|14. Boluspor
|19
|24
|15. Kocaelispor
|21
|24
|16. Bursaspor
|21
|23
|17. Altınordu
|22
|22
|18. Denizlispor
|22
|20
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Watford
|21
|15
|19. Newcastle
|21
|15
|20. Burnley
|19
|13