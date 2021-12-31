Sabahların Sultanı Seda Sayan Murat Kurşun kimdir? kaç yaşında? nereli?

Sabahların Sultanı Seda Sayan programı hafta içi hergün Star Tv ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Çeşitli sebeplerle evlenemeyen çiftlerin başvuru yaptığı programın bu hafta nasıl geçeceği merak ediliyor.

Murat Kurşun Kimdir?

Aslen Mardinli olan Murat Kurşun, 1974 yılında doğdu. 7 yaşından bu yana müzikle iç içe olan Murat Kurşun, darbuka, bateri, org ve saz çalmaktadır. Bir dönem eşi olan Ceylan da olmak üzere pek çok sanatçıya beste verdi.