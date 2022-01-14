Sabahların Sultanı Seda Sayan Hasan bey kimdir?

Sabahların Sultanı Seda Sayan programı hafta içi her gün Star Tv ekranların da seyircileriyle buluşuyor. Çeşitli sebeplerle evlenemeyenlerin başvurduğu program da bu hafta neler olacağı merak ediliyor.

Abdullah ve Aysu birbirlerini seviyorlar. Aysu daha önce evlenmiş ve iki çocuğu var. İki çocuğuna eski eşi bakıyor. Abdullah'ın ailesi bu evliliğe onay vermiyor.

Hasan bey Abdullah'ın abisi ailesi adına konuşmak için programa katıldı. Bakalım evlilikleri için onay verilecek mi?