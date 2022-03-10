Sabahların Sultanı Seda Sayan Ayaz kimdir kaç yaşında?

Sabahların Sultanı Seda Sayan programı konukları kimler? Hangi imkansız aşklar kavuşacak? Hangi şarkılar söylenecek? Sevenler kavuşacak mı?

BAHAR KİMDİR?

Bahar ve sevdiği kavuşacak mı herkes onu merak ediyor. Bahar güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Bahar'ın sorunu neydi neden evlenemediler.

Bahar Ayaz annesi gelince değişiyor.annesi gidince bana iyi davranıyor demesiyle ortalık karıştı. Gözler Ayaz'da açıklama yapmayan kenara çekilen Ayaz artık Bahar'ın sabrının taştığını anlamdı mı?

Bahar Ayaz'la evlenmek istiyor aralarının bozulması herkesi üzdü.Bahar'ın ailesi istemeyi kabul ederse sevenler kavuşacak ama aileden bir cevap gelmiyor bir türlü Seda Sayan arayı yapmaya çalışıyor. Tüm Türkiye sevenlerin kavuşamsını ümit ediyor.