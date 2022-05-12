Sabahların Sultanı Seda Sayan Aslı kimdir?
Sabahların Sultanı Seda Sayan programı hafta içi her gün Star Tv ekranlarında seyircileriyle buluşuyor. Çeşitli sorunlarla evlenemeyenlerin katıldığı programda başvuru yapanlara çareler bulunmaya çalışılıyor.
Sabahların Sultanı Seda Sayan programı hafta içi her gün Star Tv ekranlarında seyircileriyle buluşuyor. Çeşitli sorunlarla evlenemeyenlerin katıldığı programda başvuru yapanlara çareler bulunmaya çalışılıyor.
Sabahların Sultanı Seda Sayan programına katılan 31 yaşındaki Aslı 35 yaşındaki Recep ile evlenmek istiyor. Fakat kaç haftadır ailelerinden bir onay bekledikleri halde onay gelmiyor.
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|O
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|36
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|64
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|58
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|36
|56
|7. Beşiktaş
|36
|55
|8. Antalyaspor
|36
|55
|9. Adana Demirspor
|36
|52
|10. Kasımpaşa
|36
|50
|11. Hatayspor
|36
|50
|12. Sivasspor
|36
|48
|13. Galatasaray
|36
|48
|14. Kayserispor
|36
|44
|15. Giresunspor
|36
|44
|16. Gaziantep FK
|36
|43
|17. Rizespor
|36
|36
|18. Altay
|36
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|19. Göztepe
|36
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|36
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|34
|66
|3. Bandırmaspor
|34
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|4. İstanbulspor
|34
|58
|5. Erzurumspor
|34
|57
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|34
|51
|7. Tuzlaspor
|34
|49
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|34
|47
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|34
|47
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|35
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|11. Adanaspor
|35
|45
|12. Denizlispor
|34
|45
|13. Gençlerbirliği
|34
|45
|14. Boluspor
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|44
|15. Altınordu
|34
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|34
|41
|18. Menemen Belediyespor
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|38
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|12
|Takımlar
|O
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|1. M.City
|36
|89
|2. Liverpool
|36
|86
|3. Chelsea
|36
|70
|4. Arsenal
|35
|66
|5. Tottenham
|35
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|37
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|7. West Ham United
|36
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|8. Wolverhampton Wanderers
|36
|50
|9. Brighton
|36
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|11. Crystal Palace
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|44
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|43
|14. Newcastle
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|34
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