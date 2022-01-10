Sabahların Sultanı Seda Sayan Anna kimdir?
Sabahların Sultanı Seda Sayan programı hafta içi her gün tüm heyecanıyla devam ediyor. Sevenlerin çeşitli sebeplerle evlenemediklerinden dolayı çareyi Seda Sayan programında buluyorlar.
Sabahların Sultanı Seda Sayan programı hafta içi her gün tüm heyecanıyla devam ediyor. Sevenlerin çeşitli sebeplerle evlenemediklerinden dolayı çareyi Seda Sayan programında buluyorlar.
Anna Kamboçlayı bir genç kız. Mesut'la üç yıldır tanışan Anna bir türlü Türkiye'ye gelemiyordu çareyi Sabahların Sultanı Seda Sayan programına katılmakta bulan sevenler kavuştular. Seda Sayan Anna'yı Türkiye'ye getirtti. Şimdi düğün hazırlıkları yapıyorlar.
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|18
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