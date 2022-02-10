Sabahların Sultanı Seda Sayan Akile kimdir?
Sabahların Sultanı Seda Sayan programı hafta içi her gün Star Tv ekranlarında seyircileriyle buluşuyor. Çeşitli sorunlarla evlenemeyenlerin katıldığı programda başvuru yapanlara çareler bulunmaya çalışılıyor.
Sabahların Sultanı Seda Sayan programı hafta içi her gün Star Tv ekranlarında seyircileriyle buluşuyor. Çeşitli sorunlarla evlenemeyenlerin katıldığı programda başvuru yapanlara çareler bulunmaya çalışılıyor.
Sabahların Sultanı Seda Sayan programına katılan Akile Beran ile evlenmek istiyor. Fakat kaç haftadır ailelerinden bir onay bekledikleri halde onay gelmiyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|23
|49
|2. 1461 Trabzon FK
|23
|49
|3. Sivas Belediyespor
|23
|44
|4. Bodrumspor
|23
|43
|5. Somaspor
|23
|41
|6. Çorum FK
|23
|40
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|23
|40
|8. Silahtaroğlu Vanspor FK
|23
|39
|9. Afjet Afyonspor
|23
|38
|10. Ankaraspor
|23
|32
|11. Serik Belediyespor
|23
|29
|12. Etimesgut Belediyespor
|23
|29
|13. Diyarbekirspor
|23
|28
|14. İnegölspor
|23
|28
|15. Adıyaman FK
|23
|25
|16. Turgutluspor
|23
|23
|17. Sarıyer
|23
|22
|18. Ergene Velimeşespor
|23
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|23
|13
|20. Niğde Anadolu FK
|23
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Alanyaspor
|24
|39
|5. Başakşehir
|23
|37
|6. Fenerbahçe
|24
|37
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|23
|35
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Galatasaray
|24
|28
|14. Kasımpaşa
|24
|27
|15. Göztepe
|24
|27
|16. Giresunspor
|24
|26
|17. Antalyaspor
|24
|25
|18. Rizespor
|24
|22
|19. Altay
|24
|21
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|22
|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. Eyüpspor
|21
|37
|6. İstanbulspor
|21
|36
|7. Samsunspor
|21
|34
|8. Adanaspor
|22
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|22
|28
|10. Boluspor
|20
|27
|11. Tuzlaspor
|21
|27
|12. Keçiörengücü
|22
|27
|13. Menemen Belediyespor
|22
|26
|14. Gençlerbirliği
|22
|26
|15. Kocaelispor
|22
|24
|16. Bursaspor
|21
|23
|17. Altınordu
|22
|22
|18. Denizlispor
|22
|20
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|24
|60
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|24
|40
|5. M. United
|23
|39
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|21
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Southampton
|23
|28
|11. Aston Villa
|22
|27
|12. Leicester City
|20
|26
|13. Crystal Palace
|23
|25
|14. Brentford
|24
|23
|15. Leeds United
|22
|23
|16. Everton
|21
|19
|17. Newcastle
|22
|18
|18. Norwich City
|23
|17
|19. Watford
|22
|15
|20. Burnley
|20
|14