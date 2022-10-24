Ekranların en sevilen sabah programı Sabahların Sultanı Seda Sayan programı hafta içi her sabah Star Tv ekranlarında. Farklı konukların katıldığı programa yeni katılan Sami'nin kim olduğu merak ediliyor. Peki Sami kimdir, kaç yaşında?

Sabahların Sultanı Sami kimdir, kaç yaşında?

34 yaşındaki Sami sevdiği kızla evlenmek istiyor. Ailesinin evlenmelerine onay vermemesi üzerine çareyi Seda Sayan programına katılmakta bulan Sami'ye bakalım çare bulunacak mı, ilişkiye aileler onay verecek mi?