Sabahların Sultanı programı Nisa kimdir?

Sabahların Sultanı Seda Sayan programı hafta içi her gün Star Tv ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Hangi imkansız aşkların kavuşacağı merak edilen programda peki bu hafta neler olacak, programa katılan kavuşamayan sevenler kavuşacak mı?

Nisa Kimdir?

Veteriner hekimlik okuyan Nisa sevdiği adam için okulunu bıraktı. Ailelerininin evlenmelerine onay vermediği Nisa ve Recep çaresiz kaldı.

Seda Sayan programına katılan genç çift evlenecek mi şimdi herkes bunu merak ediyor.

