Sabahların Sultanı Onur kimdir? kaç yaşında? nereli?

Sabahların Sultanı Seda Sayan programı hafta içi her gün ekranlarda seyircileriyle buluşuyor. Çeşitli sebeplerle evlenemeyenler programa başvuru yapıyorlar. Bu hafta da neler olacağı merakla bekleniyor.

Onur 22 yaşında sevdiği kız Yağmur'la evlenmek istiyor fakat Onur'un ailesi bu evliliğe onay vermiyor. Bakalım Seda Sayan arayı bulabilecek mi?