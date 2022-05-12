Sabahların Sultanı Nurgül kimdir?
Sabahların Sultanı Seda Sayan programı hafta içi her gün tüm heyecanıyla devam ediyor. Peki Nurgül kimdir? Konusu nedir?
Kim Kimdir? 12.05.2022, 11:03 19.04.2022, 20:34
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kapalı
Namaz Vakti 12 Mayıs 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|38
|84
|2. 1461 Trabzon FK
|38
|74
|3. Bodrumspor
|38
|72
|4. Sivas Belediyespor
|38
|69
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|38
|66
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|38
|66
|7. Çorum FK
|38
|65
|8. Afjet Afyonspor
|38
|62
|9. Ankaraspor
|38
|55
|10. Somaspor
|38
|53
|11. İnegölspor
|38
|51
|12. Etimesgut Belediyespor
|38
|47
|13. Serik Belediyespor
|38
|45
|14. Sarıyer
|38
|43
|15. Diyarbekirspor
|38
|41
|16. Adıyaman FK
|38
|41
|17. Turgutluspor
|38
|37
|18. Ergene Velimeşespor
|38
|35
|19. Niğde Anadolu FK
|38
|29
|20. Kahramanmaraşspor
|38
|19
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|36
|78
|2. Fenerbahçe
|36
|69
|3. Konyaspor
|36
|64
|4. Başakşehir
|36
|61
|5. Alanyaspor
|36
|58
|6. Karagümrük
|36
|56
|7. Beşiktaş
|36
|55
|8. Antalyaspor
|36
|55
|9. Adana Demirspor
|36
|52
|10. Kasımpaşa
|36
|50
|11. Hatayspor
|36
|50
|12. Sivasspor
|36
|48
|13. Galatasaray
|36
|48
|14. Kayserispor
|36
|44
|15. Giresunspor
|36
|44
|16. Gaziantep FK
|36
|43
|17. Rizespor
|36
|36
|18. Altay
|36
|34
|19. Göztepe
|36
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|36
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|34
|66
|3. Bandırmaspor
|34
|58
|4. İstanbulspor
|34
|58
|5. Erzurumspor
|34
|57
|6. Eyüpspor
|34
|51
|7. Tuzlaspor
|34
|49
|8. Samsunspor
|34
|47
|9. Keçiörengücü
|34
|47
|10. Manisa Futbol Kulübü
|35
|46
|11. Adanaspor
|35
|45
|12. Denizlispor
|34
|45
|13. Gençlerbirliği
|34
|45
|14. Boluspor
|34
|44
|15. Altınordu
|34
|42
|16. Bursaspor
|34
|41
|17. Kocaelispor
|34
|41
|18. Menemen Belediyespor
|34
|38
|19. Balıkesirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|36
|89
|2. Liverpool
|36
|86
|3. Chelsea
|36
|70
|4. Arsenal
|35
|66
|5. Tottenham
|35
|62
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|36
|55
|8. Wolverhampton Wanderers
|36
|50
|9. Brighton
|36
|47
|10. Leicester City
|35
|45
|11. Crystal Palace
|35
|44
|12. Aston Villa
|35
|43
|13. Brentford
|36
|43
|14. Newcastle
|36
|43
|15. Southampton
|36
|40
|16. Everton
|35
|36
|17. Burnley
|35
|34
|18. Leeds United
|36
|34
|19. Watford
|36
|23
|20. Norwich City
|36
|21
Sen nasil bir kadınsın sende bir annesin senin önceliğin evladın olmalı ve Emre senden küçük sen ablası gi duruyorsun evrenin yanında Allaha büyük konuşmayayım seningibi seviyesiz gelin istemem
Nurgül çok güzel ve seksi bir kadin
Nurgül ise tabi yaşı itibariyle daha olgun ama bir o kadar da hırçın lafını esirgemeyen kisasa kisası diyip bana kişi nasıl davranıyorsa bende aynı davranırım modunda bir insan bir kadın.
Karadeniz li olması hırçın olması anne olması tabiki çocuğuna iyi bir baba adayı için çaba sarf eden herşeyi bence dobra dobra anlatan bir kadın.
Emre'nin annesinde yapıcı olmayıp sürekli bundan gelin olmaz istemem diye figan eden r dominant emre üzerinde baskıcı bir anne bence..herkes evladını sever ama Emre'nin annesi sevginin dışında aşırı dominant baskıcı yapıcı bir söylemi olmayan dediğim dedik çaldığım düdük modunda bir kadın bir anne.
Diyorya Emre'nin başına ben elbiselerini atarım anneyim sen el kízısın yapamazsın diyerek ayrıca nurgulunde başına balkondan elbise atarak yapı ve karekterini ortaya koyuyor.iliman mutedil yapıcı bir anne değil.
Bendede nurgulun kalbi sağlam dimdik anaç bir bayan.sadece saygısızlığı gordumu o da kendini korumaya alıp etkiye tepki olarak konusuyor.
Hata bence ilk Emre'nin annesinde sonrada ondan çok ama çok etkilenen emrede.
3senedir beraberiz diyorlar nolduda Emre'nin annesi şimdi nurgulu kabullenmiyor.