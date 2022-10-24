Sabahların Sultanı Nergiz kimdir, kaç yaşında?
Sabahların Sultanı programı hafta içi her gün Star Tv ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Programa ailelerinden onay alamayıp evlenemeyenler katılıyor. Yeni konukların katıldığı programda Nergiz kimdir? Kaç yaşında?
Sabahların Sultanı programı hafta içi her gün Star Tv ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Programa ailelerinden onay alamayıp evlenemeyenler katılıyor. Yeni konukların katıldığı programda Nergiz kimdir? Kaç yaşında?
Sabahların Sultanı Nergiz Kimdir, Kaç Yaşında?
Nergiz 28 yaşında sevdiği ile evlenmesine ailesinden onay alamayan Nergiz çareyi Sabahların Sultanı Seda Sayan programına katılmada buldu. Ekranlardan ailesine seslenen Nergiz'e bakalım aileninden ne cevap gelecek?
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|23
|2. Adana Demirspor
|11
|22
|3. Trabzonspor
|11
|21
|4. Başakşehir
|10
|20
|5. Beşiktaş
|10
|19
|6. Konyaspor
|11
|19
|7. Kayserispor
|11
|19
|8. Galatasaray
|10
|18
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Alanyaspor
|11
|13
|11. Kasımpaşa
|11
|13
|12. Karagümrük
|10
|12
|13. Sivasspor
|11
|10
|14. Antalyaspor
|10
|10
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. İstanbulspor
|10
|8
|17. Ankaragücü
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Bodrumspor
|10
|18
|3. Pendikspor
|9
|18
|4. Keçiörengücü
|10
|18
|5. Boluspor
|9
|16
|6. Sakaryaspor
|10
|15
|7. Rizespor
|9
|14
|8. Samsunspor
|10
|14
|9. Bandırmaspor
|9
|13
|10. Manisa FK
|9
|13
|11. Tuzlaspor
|9
|12
|12. Altınordu
|9
|12
|13. Göztepe
|9
|11
|14. Erzurumspor
|9
|10
|15. Adanaspor
|9
|8
|16. Altay
|10
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|10
|7
|19. Denizlispor
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|11
|28
|2. M.City
|11
|26
|3. Tottenham
|12
|23
|4. Newcastle
|12
|21
|5. Chelsea
|11
|21
|6. M. United
|11
|20
|7. Fulham
|12
|18
|8. Liverpool
|11
|16
|9. Brighton
|11
|15
|10. Brentford
|12
|14
|11. Everton
|12
|13
|12. Crystal Palace
|11
|13
|13. Bournemouth
|11
|13
|14. Aston Villa
|12
|12
|15. Southampton
|12
|12
|16. Leicester City
|12
|11
|17. West Ham United
|11
|11
|18. Leeds United
|11
|9
|19. Wolves
|12
|9
|20. Nottingham Forest
|12
|9