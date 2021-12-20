Sabahların Sultanı Nazlı kimdir? kaç yaşında? nereli?

Sevenlerin kavuşturulduğu program tüm hızıyla devam ediyor. Sabahların Sultanı Seda Sayan programı konukları kimler? Hangi imkansız aşklar kavuşacak? Hangi şarkılar söylenecek?

Nazlı Kimdir?

33 yaşında Hatay doğumlu genç kadının babası evlenmesini istemiyor. Daha önce bir evlilik yapan kadının babasının neden tekrar evlenmesine izin vermediği merak ediliyor.