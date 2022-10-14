Sabahların Sultanı Nargıza Kimdir?

Ekranların sabah programı Sabahların Sultanının yeni konuklarının kimler olduğu merak ediliyor. Peki yeni konuklardan Nargıza kimdir?

SABAHLARIN SULTANI NARGIZA KİMDİR?

Nargıza Turgay ile evlenmek istiyor. Ailelerin onay vermediği ilişkiye çözüm bulunmaya çalışılıyor. Bakalım Seda Sayan ve ekibi sevenler için ne çözüm bulacak?