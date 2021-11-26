Sabahların Sultanı Murat kim? kaç yaşında nereli?

Sabahların Sultanı Seda Sayan programı konukları kimler? Hangi imkansız aşklar kavuşacak? Hangi şarkılar söylenecek? Yeni konuklar kimler?

Murat Ne Yapacak?

Murat sürekli göz önünde olmasıyla dikkatleri üzerine çekti.Havvanur sorununu dile getirdi.Seda Sayan Havvanur'un sorununu çözecek mi herkesin aklında bu sorular var.

Şimdi herkesin gözü Havvanurda. Havvanur neden sevdiği kişiye güvenmiyor. Mutlu son olacak mı? Seda Sayan olayı çözeceğini barıştıracağına söz verdi.