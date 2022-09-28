Sabahların Sultanı Keriman Kimdir?

Sabahların en sevilen programı yeni sezonda da kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonda evlenmek için başvuran çiftlerin kimler olduğu merak ediliyor.

SABAHLARIN SULTANI SEDA SAYAN

KERİMAN KİMDİR?

34 yaşında İstanbul'lu Keriman abartılı makyajıyla çok konuşuluyor. İzleyicilerden gelen olumlu olumsuz eleştirilere cevap vermekle uğraşan Keriman Seda Sayan'dan evlilik için çare bulmasını bekliyor. Bakalım Seda Sayan Keriman'ın derdine derman olacak mı?