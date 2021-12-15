Sabahların Sultanı Huriye hanım kimdir?

Sabahların Sultanı Seda Sayan programı sevenleri kavuşturmaya devam ediyor. Her hafta farklı yaşamlara dokunan Seda Sayan bu haftada kavuşturduğu çiftlerle gönülleri fethetti. Peki Seda Sayan programında çaresiz kalan kavuşamayan çiftler oldu mu? Seda Sayan programında bu hafta neler olacak?

HURİYE HANIM KİMDİR?

Huriye Hanım kayınvalide olarak programa katıldı. Oğlunun arkasında durduğunu söyleyen kayınvalide gerçkleri mi söylüyor?

Şimdi herkes sevenlerin kavuşacağı günü bekliyor.