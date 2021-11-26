Sabahların Sultanı Havvanur kim? kaç yaşında nereli?

Sabahların Sultanı Seda Sayan programı konukları kimler? Hangi imkansız aşklar kavuşacak? Hangi şarkılar söylenecek? Yeni konuklar kimler?

Havvanur ne yapacak?

Havvanur sorununu dile getirdi.Seda Sayan Havvanur'un sorununu çözeceğini söyledi. Şimdi herkesin gözü Havvanurda. Havvanur neden sevdiği kişiye güvenmiyor Murat babasına saygısızlık yaptı bu yüzden mi güven yok? Mutlu sonla bitmesi için herkes çözüm arayışında, Seda Sayan olayı çözeceğini barıştıracağına söz verdi.

Havvanur Murat'a karşı neden soğuk davranıyor artık onu sevmiyor mu şimdi herkes bunun cevabını bekliyor..

Havvanur'da Murat'ın elini bıraktı Murat şok oldu artık beni istemiyormusun Havvanur diye sordu

fakat Havvanur öyle birşey yok dedi.