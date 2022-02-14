Sabahların Sultanı Gülmira kimdir? kaç yaşında nereli? instagram hesabı nedir?

Sabahların yeni programı tüm hızıyla devam ediyor. Her gün yeni heyecanlar yaşanan programda bugün neler olacak? Sabahların Sultanı Seda Sayan programı konukları kimler? Hangi imkansız aşklar kavuşacak? Hangi şarkılar söylenecek? Yeni konuklar kimler?

Gülmira Kimdir?

Niyazi 28 yaşında yabancı gelin Gülmira ile evlenmesine aileleri izin vermiyor.

Seda Sayan progaramına başvuru yapan çiftin aileleri neden evlenmelerine izin vermiyor.

Şimdi herkes bunun cevabını merak ediyor.