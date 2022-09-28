Sabahların Sultanı Ersin Kimdir?

Ekranların en heyecanlı sabah programı yeni sezonada iddialı başladı. Evlenmek için çare bulamayanların katıldığı programın yeni çiftlerinin kimler olduğu merak ediliyor.

SABAHLARIN SULTANI

ERSİN KİMDİR?

36 yaşındaki Ersin aslen Ankara'lı programa evlenmek için katılan Ersin Seda Sayan'dan çare istiyor. Bakalım Ersin sevdiği kızla evlenebilecek mi? Ailelerden onay gelecek mi?