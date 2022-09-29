Sabahların Sultanı Ebru Kimdir?
Hafta içi her gün izleyicileri ekrana kilitleyen evlilik programı yeni sezona bomba gibi başladı. Yeni konukları ağırlayan programın konukları merak ediliyor.
Hafta içi her gün izleyicileri ekrana kilitleyen evlilik programı yeni sezona bomba gibi başladı. Yeni konukları ağırlayan programın konukları merak ediliyor.
SABAHLARIN SULTANI SEDA SAYAN
EBRU KİMDİR?
Programa evlenmek için başvuran Ebru 22 yaşında aslen Çorum'lu olan Ebru erkek arkadaşıyla evlenmek istiyor.
Ailelerin engel olduğu evliliğe Seda Sayan çare bulmaya çalışacak. Şimdi gözler Ebru'nun konusunda.
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