Sabahların Sultanı Ebru kimdir?

Ekranların en çok izlenen sabah programı Sabahların Sultanı Seda Sayan'ın her bölümü heyecanlı geçiyor. Programa çeşitli sebeplerden dolayı evlenemeyenler katılıyor. Programa katılan yeni konukların da kim olduğu da merak ediliyor.

Kim Kimdir? 07.10.2022, 11:23 07.10.2022, 11:33
Sabahların Sultanı Ebru kimdir?

Ekranların en çok izlenen sabah programı Sabahların Sultanı Seda Sayan'ın her bölümü heyecanlı geçiyor. Programa çeşitli sebeplerden dolayı evlenemeyenler katılıyor. Programa katılan yeni konukların da kim olduğu da merak ediliyor.

SABAHLARIN SULTANI SEDA SAYAN

24 yaşındaki Ebru programa yeni katılan konuklar arasında. Bu hafta Sabahların Sultanı Seda Sayan programına yeni katılan genç kadın bakalım sorunlarına çare bulabilecek mi?

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