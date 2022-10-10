Sabahların Sultanı Bilal kimdir?

Sabahların Sultanı Seda Sayan programı hafta içi her gün ekranlarda izleyicileriyle buluşuyor. Sevenlerin kavuşamadığı programda Seda Sayan ve ekibi çare bulmaya çalışıyor.

SABAHLARIN SULTANI SEDA SAYAN BİLAL KİMDİR?

Sevdiği kız Ebru'ya kavuşamayan Bilal 29 yaşında, ailelerini ikna edemeyen genç çift çaresiz, bakalım Bilal ve Ebru ne yapacak?

Seda Sayan Bilal ve Ebru'nun sorunlarına çare bulabilecek mi?