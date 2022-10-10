Sabahların Sultanı Bilal kimdir?

Sabahların Sultanı Seda Sayan programı hafta içi her gün ekranlarda izleyicileriyle buluşuyor. Sevenlerin kavuşamadığı programda Seda Sayan ve ekibi çare bulmaya çalışıyor.

Kim Kimdir? 10.10.2022, 09:12
Sabahların Sultanı Bilal kimdir?

Sabahların Sultanı Seda Sayan programı hafta içi her gün ekranlarda izleyicileriyle buluşuyor. Sevenlerin kavuşamadığı programda Seda Sayan ve ekibi çare bulmaya çalışıyor. 

SABAHLARIN SULTANI SEDA SAYAN BİLAL KİMDİR?

Sevdiği kız Ebru'ya kavuşamayan Bilal 29 yaşında, ailelerini ikna edemeyen genç çift çaresiz, bakalım Bilal ve Ebru ne yapacak? 

Seda Sayan Bilal ve Ebru'nun sorunlarına çare bulabilecek mi?

Yorumlar (0)
16
az bulutlu
Namaz Vakti 10 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 9 18
2. Beşiktaş 9 18
3. Konyaspor 9 18
4. Fenerbahçe 8 17
5. Başakşehir 7 17
6. Galatasaray 8 17
7. Trabzonspor 8 16
8. Kayserispor 9 13
9. Gaziantep FK 9 12
10. Kasımpaşa 8 12
11. Alanyaspor 9 9
12. Giresunspor 8 8
13. İstanbulspor 8 8
14. Ankaragücü 8 7
15. Antalyaspor 8 7
16. Hatayspor 8 7
17. Karagümrük 8 6
18. Sivasspor 8 4
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 8 17
2. Keçiörengücü 8 15
3. Pendikspor 8 15
4. Bodrumspor 8 14
5. Samsunspor 8 13
6. Boluspor 7 12
7. Bandırmaspor 7 12
8. Sakaryaspor 8 12
9. Manisa FK 7 11
10. Rizespor 6 9
11. Tuzlaspor 8 9
12. Erzurumspor 7 9
13. Adanaspor 8 8
14. Göztepe 7 8
15. Gençlerbirliği 7 6
16. Altay 7 6
17. Altınordu 7 6
18. Ö.K Yeni Malatya 8 3
19. Denizlispor 8 2
Takımlar O P
1. Arsenal 9 24
2. M.City 9 23
3. Tottenham 9 20
4. Chelsea 8 16
5. M. United 8 15
6. Newcastle 9 14
7. Brighton 8 14
8. Bournemouth 9 12
9. Fulham 9 11
10. Liverpool 8 10
11. Brentford 9 10
12. Everton 9 10
13. West Ham United 9 10
14. Leeds United 8 9
15. Crystal Palace 8 9
16. Aston Villa 8 8
17. Southampton 9 7
18. Wolves 9 6
19. Leicester City 9 4
20. Nottingham Forest 8 4